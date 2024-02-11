Трамп заявил, что поддержал бы Россию в нападении на НАТО

Кандидат в президенты США, экс-глава государства Дональд Трамп заявил, что поддержал бы Россию в атаках на страны НАТО, передает издание The Guardian .

Так политик высказался на предвыборном митинге в Южной Каролине. Отмечается, что таким заявлением Трамп разозлил Белый дом.

«Один из президентов большой страны встал и сказал: «Ну, сэр, если мы не будем платить и на нас нападет Россия, вы нас защитите?» — Я сказал: «Вы не заплатили, у вас просрочка», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что не стал бы защищать государства-члены Североатлантического альянса, а, наоборот, согласился бы с действиями России.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс назвал это заявление Трампа безумным и ужасающим. Он отметил, что такие слова ставят под угрозу американскую национальную безопасность и стабильность.

Трамп был 45-м президентом США, руководивший страной с 2017 по 2021 годы. Политик представляет партию республиканцев и будет участвовать в выборах страны в 2024 году.

Его соперником будет действующий президент США Джо Байден, который представляет партию демократов.

Ранее мы сообщали, что экс-разведчик США Риттер Скотт раскритиковал экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон за ее высказывания в адрес журналиста Такера Карлсона, который накануне взял интервью у президента РФ Владимира Путина.