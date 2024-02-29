Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Дональд Трамп заявил, что несколько раз сдавал тесты на умственные способности, и предложил сделать то же самое Джо Байдену. Подробности вечером в четверг, 29 февраля, приводит издание РИА Новости .

По словам бывшего американского президента, он сдавал тесты на умственные способности дважды. И оба раза, как пишет Трамп в социальной сети, справлялся без ошибок. После этого заявления Трамп предложил нынешнему президенту США пройти через аналогичный процесс.

Возможно, уверен Трамп, результаты тестов объяснят, почему «жуликоватый Байден» принимает странные и плохие решения. Кстати, экс-президент уверен, что все кандидаты в американские президенты должны проходить данные тесты. Напомним, что буквально вчера терапевт Байдена заявил, что со здоровьем лидера США все в норме, и оно позволяет Байдену выполнять работу в связи с должностными инструкциями.