Трамп предсказал мирное соглашение между Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский придут к соглашению касательно урегулирования украинского конфликта. Выступление американского президента транслировалось в прямом эфире на официальном сайте Белого дома.

Трамп заявил, что он оптимистично смотрит на перспективы достижения мира. Он выразил надежду на то, что президент Путин и президент Зеленский смогут достичь компромисса и завершить конфликт.

По словам главы Белого дома, если это произойдет, то он сможет сказать, что за последние полгода он способствовал прекращению шести военных конфликтов.

Ранее сообщалось, что рукопожатие Путина и Трампа уничтожит авторитет Зеленского.