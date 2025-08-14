В Раде раскрыли, что будет с Зеленским после встречи Путина и Трампа

По мнению находящегося под стражей депутата Верховной Рады Александра Дубинского, предстоящая встреча между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом радикально изменит положение Украины. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.

Дубинский подчеркнул, что рукопожатие Путина и Трампа сведет роль Зеленского к минимуму, а Украине откроет перспективу мирного урегулирования. Он акцентировал внимание на символическом значении этой встречи.

Напомним, что переговоры глав России и США запланированы на 15 августа и пройдут на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже, штат Аляска.

Ранее сообщалось, что Кремль анонсировал региональную поездку Путина перед встречей с Трампом.