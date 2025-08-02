Трамп предупредил о приближении субмарин к берегам России

К России приближаются американские атомные подлодки. Об этом в интервью телеканалу Newsmax заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, они стали ближе к РФ.

В пятницу, 1 августа, президент США Дональд Трамп сказал, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы". Данное решение стало ответом на слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

В ближайшие дни в Россию прибудет специальный посланник президента Соединённых Штатов Америки Стив Уиткофф, сообщил Дональд Трамп в ходе общения с представителями СМИ в Белом доме. Таким образом, глава государства прокомментировал информацию о том, что Уиткофф намерен посетить Израиль 1 августа.

Ранее Трамп заявил США нет дела до торговых связей между Россией и Индией.