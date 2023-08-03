Трамп прибыл в суд из-за новых обвинений по делу штурма Капитолия

По данным издания, политика сопровождает большой кортеж. В суде рассмотрят дело о штурме Капитолия сторонниками бывшего лидера Штатов еще два года назад. Сейчас присяжные согласовали обвинительное заключение по факту вмешательства в выборы 2020 года.

Ранее Трамп заявлял, что не признает этих обвинений. На данный момент известно, что его могут привлечь к ответственности за сговоры ради обмана страны и вмешательства в работу структур, вмешательство в работу неких процедур и ряду других. В общем и целом, по новому заключению экс-президенту может грозить больше 50 лет заключения.