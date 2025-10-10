Трамп пригрозил исключить Испанию из альянса

Президент США Дональд Трамп высказал радикальное предложение относительно будущего Испании в Североатлантическом альянсе.

По его мнению, Мадрид заслуживает исключения из НАТО по причине несоответствия уровня военных ассигнований требованиям Вашингтона.

«У них нет оснований не делать это (увеличивать ассигнования на оборону - прим. ТАСС). Но ничего. Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО», - сказал американский политик, раскритиковал позицию испанских властей.

