Трамп пригрозил исключить Испанию из альянса
Испания под прицелом критики: Трамп призвал к исключению страны из НАТО
Президент США Дональд Трамп высказал радикальное предложение относительно будущего Испании в Североатлантическом альянсе.
По его мнению, Мадрид заслуживает исключения из НАТО по причине несоответствия уровня военных ассигнований требованиям Вашингтона.
«У них нет оснований не делать это (увеличивать ассигнования на оборону - прим. ТАСС). Но ничего. Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО», - сказал американский политик, раскритиковал позицию испанских властей.
Ранее Трамп заговорил о пошлинах США в ответ на вопрос о ситуации на Украине.