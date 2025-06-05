Трамп пригрозил России, если она вдруг перейдет некую черту

Во время общения с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем президент США Дональд Трамп заявил, что он вовсе не друг России. Он пообещал очень жесткие действия в отношении РФ, если та перейдет некую черту. Видео выступления главы Белого дома появилось на видеохостинге YouTube.

Президент Соединенных Штатов вспомнил, что его временами называют другом России. Он заявил, что это не так. По утверждению Трампа, он не является другом ни одной стране и по этой причине готов принимать крайне жесткие меры как к РФ, так и к другим государствам.

«Если я увижу, что кто-то переходит черту, если Россия переходит черту, вы будете удивлены, насколько жестко мы будем действовать», — указал он.

Ранее в прессе появились сообщения, что Трамп счел очень «крутой» и «сильной» операцию Украины по атакам на российские аэродромы. Он не афиширует такую точку зрения, так как понимает, что такие удары ВСУ и ответная реакция на них со стороны России заметно снижает шансы на успех мирных переговоров, в которых заинтересован сам президент США.