Трамп выразил восхищение атакой дронов Украины на российские аэродромы

По утверждению издания, Трамп в частном порядке выражал свое восхищение тем, на каком уровне Украина провела атаки на военные объекты в РФ с помощью беспилотников. Он крайне мало говорит об этом на публике, при этом в кулуарах заявлял, что все было сделано очень круто и сильно. При этом глава Белого дома считает, что вся эта украинская операция подтолкнет Россию к ответу, так как Путин будет вынужден принять меры против подобных нападений. Все это затрудняет ведение мирных переговоров и пойдет вразрез с желанием Трампа завершить конфликт путем дипломатических усилий.

Ранее западная пресса заявила, что Россия может бомбардировками ответить на атаку ВСУ по аэродромам. По утверждению журналистов, ВС РФ уже готовятся к масштабным ударам по украинским городам и инфраструктуре.