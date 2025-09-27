Трамп приказал Пентагону ввести войска в Портленд

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение министру обороны Питу Хегсету о направлении воинских подразделений в город Портленд. Соответствующее заявление американский лидер разместил в социальной сети Truth Social.

Основной задачей военных является защита городской инфраструктуры и объектов федеральной миграционной полиции ICE от атак со стороны движения «Антифа», которое Трамп ранее официально признал террористической организацией.

В своем обращении президент уполномочил министра обороны предоставить необходимые воинские контингенты и разрешил задействовать всю мощь ВС в случае возникновения такой необходимости.

Портленд известен как место концентрации сторонников «Антифы», включая представителей левых и ультралевых политических течений.

Движение «Антифа» не имеет централизованной организационной структуры и объединяет различных активистов, придерживающихся анархистских и антифашистских взглядов.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд рассмотреть запрет на гражданство по рождению.