Трамп призвал перестать помогать Украине до повышения Европой расходов

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал государственные власти прекратить помощь Украине до тех пор, пока Европа не увеличит свои расходы на помощь Киеву до уровня американских. Об этом он заявил в своих социальных сетях, передает издание РИА Новости .

Сумму военной помощи Трамп оценил в $175 миллиардов и заявил, что Штаты должны прекратить спонсирование Украины до тех пор, пока Европа не выделит столько же.

Бывший глава государства также предложил администрации действующего президента Джо Байдена настоять на том, чтобы европейские страны уравняли вклад в помощь украинскому правительству с вкладом США.

В своем посте Трамп негодует, как Соединенные Штаты смогли так далеко уйти от Европы, нанеся ущерб собственной армии и боеготовности.