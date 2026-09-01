«Сожрет вашего родственника» или «медведей жалко»: россияне делятся мнением об убийстве медведей

В Тюменской области развернулась дискуссия вокруг участи медведей, которые с нарастающей регулярностью появляются вблизи городов и населенных пунктов. Местные жители разделились во мнениях о том, как следует поступать с дикими животными, а экологи настаивают: отстрел должен оставаться крайней мерой и применяться только в исключительных случаях, когда возникает прямая угроза для жизни людей, сообщил nashgorod.ru.

Редакция «Нашего города» провела опрос в своем телеграм-канале, чтобы узнать позицию аудитории по этому вопросу. Результаты оказались красноречивыми: лишь трое постоянных подписчиков высказались за применение оружия против хищников. Тогда как 66 участников голосования выступили против такой радикальной меры.

«Медведей жалко. Они выходят из-за сокращения площади лесов, слабой кормовой базы, неконтролируемой численности. Мишка вам не человек: в коммуналке жить не будет», — пишет в комментариях в телеграм-канале «Нашего города» подписчица EVгения.

Пользователи активно участвуют в дискуссии.

«Сожрет этот мишка вашего родственника, к примеру сына, дочь, а может и вас или вашу собачку любимую покалечит. Вот тогда по-другому запоете», — отвечает один из жителей региона на новость об убийстве медведя, который пугал жителей Тобольска.

Однако подобное отношение к диким животным, по мнению специалистов, не всегда оправдано. Эколог Виктор Климович в беседе с корреспондентом «Нашего города» пояснил, что медведь — крупный и непредсказуемый зверь. В моменты агрессии он способен нанести человеку тяжелые травмы и даже лишить его жизни. Помимо прямой угрозы безопасности людей, хищники наносят существенный урон сельскому хозяйству: разоряют пасеки, убивают домашний скот, повреждают постройки и могут проникать в жилые дома.

«Надо понимать разницу между диким зверем и человеком и не приписывать медведю чисто человеческие черты. Зверя ведет не разум, а инстинкт: голод гонит его из леса, а доступная „кормушка“ в виде городских свалок и контейнерных площадок притягивает его к людскому жилищу. От голода медведь теряет страх и перестает бояться людей. А там, где нет страха — обязательно появится агрессия, когда медведь решит, что мы претендуем на его еду», — пояснил он.

Специалист также отметил, что в дискуссии часто звучат аргументы о медвежатах, которые якобы могут погибнуть без матери, если ее убьют. Однако, по его словам, подобные опасения не всегда имеют основания, ведь появление потомства у медведей приходится на январь–февраль, когда животные находятся в зимней спячке. К концу лета медвежатам уже по 6-7 месяцев, они достаточно самостоятельны и в большинстве случаев способны выжить без опеки взрослой особи. Поэтому при принятии решений об отстреле следует руководствоваться прежде всего соображениями безопасности, а не излишней сентиментальностью.

«Обычно на это упирают зоозащитники, но это слабый аргумент. В этом возрасте у медвежат уже есть все необходимые навыки и инстинкты для выживания. Они уже знают где искать пищу, как вести себя — это сформированные молодые особи, которым материнская забота уже не нужна», — подвел итог эксперт.

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