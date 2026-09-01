Букеты остались на прилавках: в Тюмени в этом году реже дарят цветы учителям 1 сентября

В Тюмени в 2026 году заметно снизился спрос на цветы для учителей к 1 сентября, сообщил nashgorod.ru после общения с сотрудниками местных цветочных магазинов. По их словам, продажи оказались значительно ниже прошлогодних показателей.

Специалисты затрудняются назвать точную причину такого спада. Однако они не исключают, что это связано с ограничениями на проведение торжественных линеек в школах Тюмени. Напомним, ранее в регионе было принято решение проводить мероприятия в сокращенном формате. Эта мера была утверждена на антитеррористической комиссии и направлена на обеспечение безопасности учащихся.

«У нас осталось очень много букетов, специально оформленных на 1 сентября. Берут в любом случае, но не настолько хорошо, как в прошлом году», — пояснили нам специалисты в цветочных магазинах.

Как отметили продавцы, ситуация немного оживилась непосредственно в День знаний. Ажиотажа, характерного для предыдущих лет, по-прежнему не наблюдается, однако горожане продолжают покупать букеты. В некоторых магазинах отмечают, что покупатели стали отдавать предпочтение более скромным композициям или отдельным цветам вместо пышных букетов. Не исключено, что сказывается и общая экономическая ситуация, но большинство опрошенных продавцов склоняются к версии о влиянии формата празднования.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе родители устроили охоту за школьной одеждой бывшей в употреблении.