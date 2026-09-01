Лунная лаборатория для карантина: как в будущем Землю защитят от инопланетных микробов

Ученые предложили NASA задуматься о создании на Луне высокозащищенной лаборатории для проверки образцов с Марса и других небесных тел, сообщает Yahoo со ссылкой на исследование в журнале Ambio. Идея звучит как фантастика, но авторы считают ее частью осторожного подхода к защите Земли.

Речь не о доказанных инопланетных микробах: их пока не нашли. Исследователи предлагают подготовиться заранее, чтобы неизвестные организмы, если они когда-нибудь окажутся в космических образцах, не попали прямо в земную биосферу.

По задумке, камни, грунт и другие материалы сначала доставляли бы не на Землю, а в лунную лабораторию, защищенную от биологических утечек. Там их изучали бы роботизированные системы, снижая риск случайного контакта с людьми или окружающей средой.

Соавтор работы Фредерик Моксли назвал такую лабораторию возможным «пограничным пунктом» между Землей и потенциально опасными живыми организмами из космоса. Биолог Энтони Риччарди из Университета Макгилла сравнил этот риск с опасностью размножения инвазивных видов на Земле: чужой организм в неподходящей среде может вызвать необратимые последствия.

Пока это только научно-политическое предложение, а не план NASA. Но авторы считают, что по мере подготовки новых миссий к Луне и Марсу защита Земли должна развиваться вместе с космическими амбициями.