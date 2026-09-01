Бывший партнер Кучерова рассказал, почему перешел в «Трактор»

Канадский нападающий Борис Катчук рассказал «Чемпионату» о том, как состоялся его переход в челябинский «Трактор».

Хоккеист признался, что немаловажную роль сыграло то обстоятельство, что российский клуб КХЛ возглавляет североамериканский тренер Скотт Гордон.

«Генеральный менеджер клуба Алексей Волков тоже был очень любезен, он рассказал мне много хорошего о команде. Счастлив быть здесь», — сказал Катчук.

28-летний Борис Катчук был выбран на драфте НХЛ в 2016 году «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором раунде под общим 44-м номером. В общей сложности хоккеист провел в НХЛ 179 матчей за «Тампу», «Чикаго Блэкхокс» и «Оттава Сенаторз», в которых набрал 36 (15+21) очков.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября. Ранее КХЛ подвела итоги межсезонья.