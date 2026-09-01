В Подмосковье обучение в школах будущих родителей прошли более 32 тыс. семей

С начала 2026 года обучение в подмосковных школах будущих родителей прошли более 32 тыс. семей, они работают на базе родовспомогательных учреждений региона. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Школы для будущих родителей работают в регионе, чтобы каждая семья могла пройти полноценную подготовку к рождению ребёнка без лишних переживаний», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, программа охватывает все значимые этапы — от дородового периода до первых месяцев жизни новорожденного. Занятия для пар проводят неонатологи, акушеры-гинекологи, пренатальные психологи, а также консультанты по грудному вскармливанию. Узнать расписание можно на сайтах медицинских организаций.

Напомним, что подробности о системе родовспоможения размещены на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.