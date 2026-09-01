Звуки Юрского периода вернулись: ученые восстановили песни лесных насекомых, живших 165 млн лет назад

Ученые воссоздали звуки, которые могли раздаваться в юрских лесах около 165 млн лет назад, пишет Daily Mail. Для этого исследователи изучили окаменевшие крылья насекомых среднего Юрского периода и смоделировали их возможные брачные сигналы.

У многих из этих насекомых на крыльях были микроскопические зубчатые гребни. Когда крылья соприкасались и терлись друг о друга, они создавали звук по принципу крошечного музыкального инструмента. Его высота и характер зависели от формы крыла и расстояния между зубцами.

Ученые сравнили ископаемые крылья с крыльями современных насекомых, измерили их вибрации с помощью лазеров и использовали компьютерные модели. Это позволило реконструировать целый набор древних звуков — от знакомого стрекотания, похожего на звуки цикад и сверчков, до высоких писков и ультразвуковых сигналов.

По словам доктора Фернандо Монтеалегре-Сапаты, особенно впечатляющим оказалось объединить все реконструированные сигналы. В результате ученые смогли представить, как мог звучать настоящий юрский лес.

Один из видов, Sigmaboilus peregrinus, вероятно, был способен издавать ультразвук частотой выше 20 кГц — за пределами человеческого слуха. Это особенно интересно, поскольку такие сигналы появились задолго до возникновения летучих мышей. Ученые предполагают, что насекомые могли перейти на ультразвук в ходе древней «гонки вооружений» с хищниками.