Трамп продолжит поддержку Украины после своей инаугурации по итогам пересмотра подходов к конфликту

Команда нового президента США хочет выглядеть сильной, и пересмотрела свое мнение о поддержке Киева. Такие данные появились у издания Financial Times.

Журналисты сослались на информацию, полученную от неких чиновников из Европы. По ней окружение Трампа пересмотрело свою позицию по переговорам в украинском конфликте, и решило продолжить отправку помощи Киеву.

«Вся команда одержима силой и желанием выглядеть сильными, поэтому они пересматривают подход к Украине», — указал изданию один из источников данных.

У Трампа и его окружения еще очень свежи воспоминания того, что произошло в Афганистане. Все они боятся повторения этой истории, чтобы не случился новый провал США.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Блинкен высказал уверенность в том, что сделка по прекращению украинского конфликта будет максимально выгодной для Киева. По его утверждению, Трамп и его администрация сделают для этого все возможное.