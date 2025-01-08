Госсекретарь США Блинкен выразил уверенность в отличном для Украины исходе мирных переговоров

Администрация Дональда Трампа сумеет помочь Украине заключить максимально выгодную сделку после начала мирных переговоров. Такое заявление сделал Энтони Блинкен, госсекретарь США. Его точку зрения привело РИА Новости.

Блинкен во время своего визита во Францию выступил на пресс-конференции и ответил на вопрос о том, будут ли мирные переговоры выгодны для украинцев. Он выразил уверенность в том, что Трамп сделает все для такого исхода.

«Уверен в том, что приходящая администрация хочет сделать так, чтобы они договорились о наилучшей возможной сделке», — указал госсекретарь.

Блинкен добавил, что именно команда Трампа решит, какую именно роль придется сыграть Соединенным Штатам во время заключения мирного договора.

Ранее Трамп высказался о деятельности на посту президента США своего предшественника Байдена. Он назвал его правление «полной и абсолютной катастрофой для Америки». За то время, что тот пробыл у власти, страну захлестнули насилие и терроризм, особенно его радикальные исламские проявления.