Трамп провел «катастрофический» разговор с президентом Швейцарии Келлер-Зуттер

По информации, полученной от источников издания, телефонный разговор продлился около получаса.

Швейцария в течение трёх месяцев вела переговоры с Соединёнными Штатами Америки и ожидала, что размер пошлин составит 10%. Правительство Швейцарии было готово инвестировать в экономику США 150 млрд долларов. Однако Дональд Трамп хотел получить больше, и его интересовал торговый дефицит между странами, который составлял 39 млрд долларов в год.

«Разговор прошел неудачно в том смысле, что с первой минуты Трамп дал понять, что 10% – недостаточно. Все, на чем он сосредоточился, это на том, что Швейцария крадет деньги у США», – рассказал источник.

После беседы с президентом США Дональдом Трампом, таможенные пошлины на продукцию из Швейцарии были повышены до 39%, что стало одним из самых высоких показателей.