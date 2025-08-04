Трамп провел «катастрофический» разговор с президентом Швейцарии Келлер-Зуттер
FT: 30-минутный разговор Трампа с президентом Швейцарии был катастрофой
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В ходе встречи, которую Financial Times назвала «провальной», президент США Дональд Трамп и глава Швейцарии Карин Келлер-Зуттер обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений.
По информации, полученной от источников издания, телефонный разговор продлился около получаса.
Швейцария в течение трёх месяцев вела переговоры с Соединёнными Штатами Америки и ожидала, что размер пошлин составит 10%. Правительство Швейцарии было готово инвестировать в экономику США 150 млрд долларов. Однако Дональд Трамп хотел получить больше, и его интересовал торговый дефицит между странами, который составлял 39 млрд долларов в год.
«Разговор прошел неудачно в том смысле, что с первой минуты Трамп дал понять, что 10% – недостаточно. Все, на чем он сосредоточился, это на том, что Швейцария крадет деньги у США», – рассказал источник.
После беседы с президентом США Дональдом Трампом, таможенные пошлины на продукцию из Швейцарии были повышены до 39%, что стало одним из самых высоких показателей.