Трамп рассказал о планах на Байдена в случае победы на президентских выборах

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о своих планах на действующего президента Джо Байдена в случае, если одержит победу в президентских выборах в 2024 году. По словам политика, после победы, он сразу же поручит провести расследование в отношении Байдена. Заявление Трампа передает издание ТАСС .

Трамп сообщил, что поручит спецпрокурору Джеку Смиту изучить все обвинения, выдвинутые против Байдена, включая расследование дела о коррумпированности нынешнего президента.

Недавно директор американского ФБР Кристофер Рэй отказался уведомить Конгресс США о статусе ведения расследования против президента Штатов в связи с подозрениями во взятках от лиц из других государств. В ответ на обвинение в покрывательстве семейства Байденов, директор ведомства заявил, что никого не защищает.