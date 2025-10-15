Трамп разрешил ЦРУ тайные операции в Венесуэле: скрытая кампания против Мадуро набирает обороты

Администрация Дональда Трампа санкционировала проведение ЦРУ тайных операций в Венесуэле. Этот шаг резко усиливает кампанию давления на действующего президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета The New York Times.

Конечной целью этих мер называют отстранение от власти лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Разрешение было выдано на фоне разработки военными США различных вариантов действий для президента Трампа. Среди рассматриваемых мер значатся и возможные удары на территории самой Венесуэлы. Новые полномочия ЦРУ значительно расширяют возможности Вашингтона в противостоянии с венесуэльским руководством.

Ранее сообщалось о том, что американские военные снова нанесли удар по судну у берегов Венесуэлы, которое якобы перевозило наркотики.