Американские военные снова нанесли удар по судну у берегов Венесуэлы, которое якобы перевозило наркотики

Военно-морские силы США по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар по судну, перевозившему наркотики, в международных водах недалеко от Венесуэлы. В Пентагоне операцию назвали ударом по международному наркотрафику. Об этом сообщает РБК.

Американские военные подтвердили ликвидацию судна, которое, по их данным, использовалось для перевозки наркотиков организациями, признанными террористическими. Инцидент произошел еще 3 октября, но официальное заявление прозвучало лишь спустя два дня. Глава Министерства обороны Пит Хегсет заявил, что действовал на основе прямого распоряжения из Белого дома.

Морская операция была проведена в нейтральных водах Карибского моря, что вызвало вопросы о ее правовых основаниях. Вашингтон традиционно проводит подобные акции в рамках борьбы с наркокартелями, однако обычно координирует их с местными властями. На этот раз Венесуэла, правительство которой США не признает, не была проинформирована.

