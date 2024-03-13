Трамп счел Байдена причиной всеобщего неуважения Америки на мировой арене

У Соединенных Штатов образовались огромные проблемы из-за нынешней политики Белого дома. Дошло до того, что в других странах смеются над США. Так считает Дональд Трамп, видео с его высказыванием появилось в социальной сети Truth Social.

Он назвал Байдена наихудшим президентом страны за всю ее историю. Американцы стали переживать упадок как нация из-за той политики, которую сейчас проводит Вашингтон.

«У нашей страны серьезные неприятности, нас никто не уважает на мировой арене», - указал экс-президент.

Трамп добавил, что еще никогда ранее к Америке не относились неуважительно и не смеялись над ней. Всему виной действия администрации Байдена.

Ранее венгерский премьер-министр Орбан рассказал про обещание Дональда Трампа. Он в случае своего избрания на пост президента США прекратит любую финансовую помощь Украине.