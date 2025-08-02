Трамп сказал, что на самом деле думает о Путине
Трамп заявил, что его мнение о Путине не изменилось
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Президент США Дональд Трамп не изменил своего мнения о российском коллеге Владимире Путине. Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax. Глава Белого дома сказал, по-прежнему считает, что президент РФ — «крепкий орешек».
Президент США Дональд Трамп не изменил своего мнения о российском коллеге Владимире Путине. Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax. Глава Белого дома сказал, по-прежнему считает, что президент РФ — «крепкий орешек».
"Он (Путин - ред.), безусловно, крепкий орешек, так что в этом смысле ничего не изменилось", - сказал Трамп.
Симпатизирует российскому президенту и первая леди США Меланья Трамп. Об этом ранее говорил сам Трамп.
Президент США Дональда Трамп прокомментировал возможные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время, до истечения 10-дневного ультиматума. Хозяин Белого дома заявил, что встречи запланированы.
Ранее Трамп заявил о поддержке США в ядерной войне с Европой.