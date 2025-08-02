Трамп сказал, что на самом деле думает о Путине

Президент США Дональд Трамп не изменил своего мнения о российском коллеге Владимире Путине. Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax. Глава Белого дома сказал, по-прежнему считает, что президент РФ — «крепкий орешек».

Президент США Дональд Трамп не изменил своего мнения о российском коллеге Владимире Путине. Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax. Глава Белого дома сказал, по-прежнему считает, что президент РФ — «крепкий орешек».

"Он (Путин - ред.), безусловно, крепкий орешек, так что в этом смысле ничего не изменилось", - сказал Трамп.

Симпатизирует российскому президенту и первая леди США Меланья Трамп. Об этом ранее говорил сам Трамп.

Президент США Дональда Трамп прокомментировал возможные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время, до истечения 10-дневного ультиматума. Хозяин Белого дома заявил, что встречи запланированы.

Ранее Трамп заявил о поддержке США в ядерной войне с Европой.