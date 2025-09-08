Трамп впервые отреагировал на убийство украинской беженки в США

Убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в метро Шарлотта (штат Северная Каролина) спровоцировало скандал в США. Президент Дональд Трамп назвал преступление чудовищным и пообещал лично разобраться в обстоятельствах дела, передал канал WCNC.

Полиция опубликовала кадры с камер наблюдения, где зафиксирован момент нападения. 34-летний бездомный Декларос Браун, ранее судимый за насильственные преступления, зарезал девушку без видимой причины в вагоне поезда. Преступника задержали на следующей станции.

Мэр Шарлотта Вай Лайлс, комментируя инцидент, акцентировала внимание на проблемах психического здоровья преступника, не упомянув его криминальное прошлое. Это вызвало обвинения в попытке оправдать преступника и игнорировании безопасности граждан. Пользователи социальных сетей указали на системную проблему американского правосудия, что лишь обострило скандал.

Президент Дональд Трамп, как оказалось, шокирован не меньше общественности. Он назвал «чудовищным» убийство Ирины Заруцкой в Шарлотте. Также глава государства пообещал лично изучить обстоятельства трагедии. Республиканец также отметил, что изучил кадры преступления, а полную информацию об этом должен получить от слеедователей к утру 9 сентября.

