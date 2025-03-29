Трамп выложил видеоролик с обещанием защитить Гренландию от России

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп разместил в своём аккаунте в социальной сети Truth Social видео, в котором он заявил о решимости Вашингтона обеспечить безопасность Гренландии в условиях якобы растущих угроз со стороны России и Китая.

Он обратил внимание на то, что США уже сталкивались с необходимостью защищать самый большой на Земле остров в прошлом.

В видеоматериале также говорится о том, что Соединенные Штаты уже оказывали поддержку Гренландии в период Второй мировой войны. Эти сведения приводятся в контексте архивных материалов.

Напомним, что ещё до того, как Дональд Трамп занял пост президента США, и после того, как он переехал в Белый дом, он неоднократно заявлял, что Соединённым Штатам необходима Гренландия для обеспечения безопасности в условиях, когда, по его мнению, растет угроза со стороны Китая и России.

В марте текущего года американский лидер Дональд Трамп вновь сделал заявление о том, что Гренландия так или иначе окажется под контролем США. В случае присоединения к Соединенным Штатам президент пообещал жителям острова процветание и благополучие.

Ранее сообщалось о том, что Рютте отказался втягивать НАТО в вопрос присоединения