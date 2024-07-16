Трамп выразил готовность начать с Путиным переговоры по Украине без посредников

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп готов начать диалог по урегулированию конфликта на Украине с главой российского государства Владимиром Путиным, информирует ТАСС со ссылкой на некоего высокопоставленного функционера-республиканца.

При этом, как подчеркнул собеседник агентства, Трамп готов говорить с Путиным напрямую и без каких-либо посредников. Заявление прозвучало на фоне назначения Трампа кандидатом от Республиканской партии на предстоящих осенью нынешнего года выборах президента США.

«Несомненно, он начнет диалог с Путиным. Причем он сделает это без посредников <...> Сейчас демократы не ведут никаких переговоров [с Россией]. Конечно, должен быть кто-то, кто начнет переговоры, чтобы вы [Россия и Украина] смогли прийти к какому-то согласию», — подчеркнул функционер.

Напомним, в минувший понедельник, 15 июля, Дональд Трамп, которому республиканцы на съезде партии в Милуоки дали официальный карт-бланш на осенних президентских выборах, заявил, что пойдет на них в паре с сенатором от штата Огайо Джей-Ди Вэнсом.

Глава Белого дома Джо Байден охарактеризовал кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса, выставив его, по сути, двойником Дональда Трампа.

Также стало известно, что действующий вице-президент США Камала Харрис уже предложила Джей Ди Вэнсу провести с ним теледебаты, пишет издание Politico со ссылкой на предвыборный штаб Байдена.