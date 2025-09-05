Трамп выразил пессимизм по поводу скорого урегулирования на Украине

Президент США Трамп охладел к идее быстрого урегулирования украинского конфликта и встрече Путина с Зеленским, опасаясь испортить отношения с российским лидером. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на источники в американской администрации.

Действующий президент США Дональд Трамп выражает все больше сомнений в возможности скорого разрешения украинского конфликта и перспективах встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Также Трамп сообщил своим советникам о твердом намерении не портить отношения с российским лидером, Владимиром Путиным. По словам одного из чиновников, новые санкции против России могут помешать американскому лидеру выступать в роли посредника в урегулировании конфликта.

