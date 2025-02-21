Трамп поставил Европе жесткие условия по завершению украинского конфликта

Дональд Трамп дал Евросоюзу всего три недели на то, чтобы договориться об условиях капитуляции Украины. Об этом сообщило издание Newsweek.

Источник сослался на заявление, сделанное Микой Аалтолой, финским депутатом Европарламента. Тот утверждает, что глава Белого дома поставил перед ЕС вопрос ребром.

«Соединенные Штаты дали нам три недели, чтобы договориться об условиях капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты уйдут из Европы», — указал парламентарий.

Аалтола добавил, что для США очень важны проблемы безопасности РФ, причем как те, что существуют сейчас, так и могущие появиться в будущем. По утверждению Трампа, ЕС стоит повзрослеть и начать самостоятельно разбираться с европейскими проблемами.

Ранее сообщалось, что США передали Украине новый вариант сделки по полезным ископаемым. Они переделали предыдущий проект, внеся ряд изменений и улучшений, за счет этого документ заметно больше соответствует украинскому законодательству.