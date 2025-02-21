США предложили Украине новый вариант сделки по полезным ископаемым

Белый дом направил Киеву исправленную версию договора о передаче США права на полезные ископаемые на украинской территории. Об этом сообщил портал Axios.

Администрация президента Соединенных Штатов направила властям Украины новую, переработанную версию договора между двумя странами о передаче США прав на украинские полезные ископаемые. По заявлению информированных источников, новый документ заметно больше соответствует украинскому законодательству, в него внесен ряд изменений и улучшений, за счет этого теперь сделка становится более вероятной.

Отмечается, что новый вариант договора более приемлем для Зеленского, поскольку из него убрали пункт, по которому сделка находится в юрисдикции суда в Нью-Йорке. Советники главы Украины якобы уже предложили ему подписать новый договор, чтобы не раздражать Трампа и дать возможность подвести основу под поддержку Киева со стороны Америки.

Ранее российский эксперт Долотов заявил, что всех имеющихся в недрах Украины полезных ископаемых не хватит, чтобы рассчитаться с США. Единственное грандиозное, что было в распоряжении Украины, — это уголь на Донбассе, однако это уже полностью российская территория.