Трамп заявил, что Байден и его бандиты сделают все, чтобы сохранить власть

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний президент Джо Байден и его подопечные сделают все, что могут для сохранения власти. Трамп также заявил, что обвинения, выдвинутые против него, только демонстрируют отчаяние администрации Штатов. Об этом сообщает издание РИА Новости .

В своем выступлении после заседания суда, Трамп заявил, что администрация всеми силами пытается превратить в преступление любые сомнения в честности выборов, после которых Байден возглавил государство.

Трамп указал на то, что эти обвинения могли быть выдвинуты еще более 2 лет назад, но появились только сейчас, когда Трамп снова соревнуется с Байденом в президентской гонке.

3 августа против Трампа было выдвинуто 4 новых обвинения. Обвинительное заключение гласит, что большинство присяжных считает возможным его участие в сговоре с целью обмана страны и вмешательства в официальные процедуры.

По подсчетам Трампа, по всем обвинениям, он пробудет в тюрьме более полутысячи лет.