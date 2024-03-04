Трамп заявил, что Байден использует прокуроров и судей ради победы на выборах

Экс-лидер США Дональд Трамп выступил с заявлением касаемо попыток Джо Байдена нечестно выиграть выборы в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости в понедельник, 4 марта.

Издание приводит слова Дональда Трампа о том, что Байден пытается нечестно пойти на второй срок, превращая в оружие и прокуроров, и судей в попытке навредить своим оппонентам и выиграть выборы. Отдельно Дональд Трамп призвал Байдена попытаться участвовать в предвыборной гонке самостоятельно.

Экс-президент США уверен, что именно благодаря координации из Белого дома против него предпринимаются всевозможные юридические действия и шаги. В частности, власти некоторых штатов уже пытались исключить Трампа из праймериз, но данное решение удалось обжаловать. По некоторым данным, причиной выступает якобы организация мятежа в Капитолии в 2021 году.