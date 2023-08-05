Трамп заявил что обвинения помогут ему выиграть выборы президента США

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обвинения, выдвинутые против него накануне, поспособствуют его победе в борьбе за пост президента Штатов в 2024 году. Слова политика передает издание ТАСС .

Трамп заявил, о ложности этих обвинений, но добавил, что они помогут ему в предстоящих выборах. Политик указал на то, что эти обвинения можно было выдвинуть еще более двух лет назад, но администрация выждала момент, когда стартует предвыборная кампания. Трамп также подчеркнул, что является лидером в кампании и обгоняет даже нынешнего президента Джо Байдена.

Он заявил, что его рейтинг подскакивает с каждым новым выдвинутым обвинением. Напоследок он попросил добавить еще одно, чтобы оставить без шансов всех конкурентов.

Недавно Трамп заявил, что это судебное дело является политическим преследованием. Он заявил, что такого никогда не должно было произойти на территории Соединенных Штатов.