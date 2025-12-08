Трамп заявил, что разочаровался в Зеленском из-за мирного плана

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил свое крайнее недовольство тем, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом, предложенным Вашингтоном. Это заявление было сделано накануне церемонии вручения премии Центра Кеннеди. Видеозапись трансляции доступна на YouTube-канале американской администрации.

Отвечая на вопрос о том, какими будут следующие шаги США в процессе урегулирования, Трамп сказал, что говорил с президентом России Владимиром Путиным, а после с украинскими лидерами, включая президента Зеленского. И итоги этих переговоров далеки от решения поставленных целей.

По словам Трампа, Россия одобряет предложения США, в отличие от киевского режима.

«Россия, я думаю, предпочла бы [получить] всю страну, если так подумать, но Россию, я верю, устраивает [мирный план]. Но я не уверен, что Зеленского он устраивает. Его людям он нравится», — рассказал президент США.

Напоминаем, что 2 декабря в Кремле состоялась встреча, на которой спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер встретились с Путиным. После этого они провели серию переговоров с украинской делегацией.