Хоккеисты «Спартака» и «Локо» устроили драку в финале МХЛ

Четвертый матч финальной серии Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между московским «Спартаком» и ярославским «Локо» завершился массовой дракой после финального свистка.

«Локо» в гостях вырвал победу в овертайме (3:2) и сравнял счет в серии (2-2). После победной шайбы один из ярославцев подъехал к вратарю «Спартака», на него сразу набросились соперники. Завязалось несколько стычек по всей площадке.

По итогам инцидента арбитры выписали штрафы шести игрокам, а спартаковец Юрий Иванов удостоился матч-штрафа. Медицинская помощь потребовалась нападающему «Локо» Роману Лутцеву, который только с помощью партнеров смог добраться до раздевалки.

«Я не думаю, что было что-то страшное, ребята немного потолкались. Идет плей-офф, и накал страстей — это то, что хотят видеть болельщики. Не должно быть так, что шайба еще не дошла до вратаря, а все полевые игроки уже разъехались. Здесь идет борьба, любой силовой прием — это мастерство, которое оценивается болельщиками», — оценил эпизод главный тренер МХК «Спартак» Александр Барков.

Специалист отметил, что нужно все же сохранять холодную голову и в следующем матче избежать лишних удалений.

Пятый матч серии до четырех побед пройдет 22 мая в Ярославле.