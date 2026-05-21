Громкое шипение стало поводом для конфликта: пустая банка газировки привела к черепно-мозговой травме в Кузбассе

В Промышленновском муниципальном округе полицейские выясняют обстоятельства драки двух мужчин, которая началась из-за банки газировки. Как проинформировали в региональной полиции, 18-летний парень вечером возвращался домой. В какой-то момент у него из рук выпала банка с газированным напитком, издав при этом громкий шипящий звук, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, звук услышал 43-летний мужчина, находившийся на балконе своей квартиры в состоянии алкогольного опьянения. Он начал грубить прохожему. Завязалась словесная перепалка. Вскоре старший из оппонентов вышел во двор, чтобы продолжить выяснение отношений. Когда же парень зашел к себе домой, мужчина не успокоился: он продолжал кричать и вызывать его на улицу.

По данным ведомства, тогда молодой человек взял дома деревянную биту, вышел из подъезда и нанес удар обидчику по голове. В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы головы и лица.

По информации ведомства, позже полицейские изъяли у подозреваемого биту со следами крови. Сам молодой человек был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку, — до десяти лет лишения свободы. На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.

