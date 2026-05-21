Косолапый на огородах: медведь забрел в садовые товарищества под Междуреченском

В садовых некоммерческих товариществах (СНТ), расположенных неподалеку от дома отдыха «Романтика» в Междуреченске, местные дачники столкнулись с незваным гостем. Речь идет о медведе, которого заметили прямо на участках. Фотографии дикого зверя очевидцы оперативно выложили в социальных сетях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Судя по опубликованным кадрам, косолапый неторопливо бродит по чужим огородам, внимательно обнюхивая землю. Размеры медведя внушительные. Один из дачников сравнил длину отпечатка его лапы с канцелярской ручкой. Это позволяет предположить, что зверь взрослый и потенциально опасный.

Пока неизвестно, откуда именно пришел медведь и вернется ли он в лес самостоятельно. Местные жители обеспокоены. В комментариях к постам они призывают друг друга быть осторожнее и не выходить на участки в одиночку, особенно в вечернее и ночное время, когда хищники наиболее активны.

