Трамп заявил, что США «катятся к чертям» после вылета с чемпионата мира

Экс-президент США Дональд Трамп сравнил вылет страны с женского чемпионата мира по футболу с происходящим внутри государства. Мнением о поражении команды политик поделился в своей социальной сети Truth Social.

Женская американская сборная в 1/8 финала чемпионата мира уступила команде Швеции. Встреча прошла 6 августа в Мельбурне. Основное время матча завершилась со счетом 0:0, в серии пенальти шведки оказались сильнее – они выиграли со счетом 5:4.

«Шокирующее и совершенно неожиданное поражение женской сборной США по футболу от Швеции в полной мере символизирует то, что происходит с нашей некогда великой страной под руководством продажного Джо Байдена», – написал Трамп.

Он также высказался об американской футболистке Меган Рапино, которая не смогла реализовать пенальти. Спортсменка несколько раз высказывалась с критикой в адрес Трампа. В 2022 году действующий глава США вручил Рапино Президентскую медаль Свободы.

Чемпионат мира по футболу среди женщин стартовал 20 июля. Он завершится 20 августа и проходит в Австралии и Новой Зеландии. Сборная России в этом турнире не участвует.

Трамп был президентом США в 2017 года по 2021 годы. Он был представителем Республиканской партии. Байден сменил Трампа в 2021 году и представляет партию демократов.

Выборы президента США будут проходить в ноябре 2024 года. Трамп и Байден будут баллотироваться в президенты страны.