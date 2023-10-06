Трамп заявил о готовности временно занять пост спикера Палаты представителей

Как отметил сам политик, сделав такой шаг, он может стать «объединителем», пока республиканцы не согласуют кандидатуру нового спикера. Слова Трампа приводят РИА Новости.

«Они спросили меня, не соглашусь ли я принять (этот пост. – Прим. ред.) на короткий срок ради партии, пока они не договорятся. Я делаю это не потому, что хочу. Я сделаю это, если будет нужно, если они не смогут прийти к решению», – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что готов работать на новой должности от 30 до 90 дней. Трамп уточнил, что с просьбой стать спикером к нему обратились «друзья» из Конгресса США.

4 октября стало известно об увольнении спикера Палаты представителей Конгресса США, представителя республиканской партии Кевина Маккарти. За его отставку проголосовали в самой Палате. Информационное агентство Associated Press отмечало со ссылкой на ее представителя, что очевидного преемника на этот пост пока нет.

Закон США не запрещает занимать должность спикера человеку, не являющимся членом Палаты представителей. В ближайшую среду пройдут выборы спикера, а во вторник республиканцы организуют фракционную встречу для утверждения кандидатов.

Трамп – представитель республиканской партии. Он был президентом США с 2017 по 2020 года, после чего его сменил Джо Байден. Трамп будет участвовать в президентских выборах, которые пройдут в Штатах в 2024 году. О своей кандидатуре также объявил и Байден.