Трамп заявил о превращении Америки в посмешище всего за три года

Байден довел Соединенные Штаты до того, что над ними смеются во всем мире. Так считает кандидат в президенты США Дональд Трамп. Его слова привел ТАСС .

Свою точку зрения экс-президент изложил во время публичного выступления в штате Флорида. Он напомнил, что Америку захлестнула преступность, корнем которой Трамп считает бесконтрольную миграцию.

«Мир смеется над нами. Мир пользуется нами. Нас сейчас не уважают, нашу страну называют посмешищем», - указал он.

По его мнению, именно Байден за три года своего правления довел США до такого состояния. В то же время лидеры других государств выражают большое удивление, что такое могло вообще случиться с подобной страной. Ранее Америка была могучим и уважаемым государством, теперь же она превратилась в страну третьего мира, поскольку в ней не стало честных выборов, а также отсутствуют четкие безопасные границы.

Ранее Трамп напомнил Западу, что Россия в свое время победила завоевателей, которые вторгались в ее пределы. Она разгромила армии и Наполеона, и Гитлера.