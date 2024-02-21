Трамп напомнил американцам о победе России над Гитлером и Наполеоном

РФ обладает внушительной мощью. Она уже дважды разгромила очень сильных завоевателей, перед которыми пасовали все остальные. Такое мнение озвучил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, его выступление было показано телеканалом Fox News.

Экс-глава Белого дома выступил перед своими сторонниками и заявил, что российская армия уже дважды одерживала очень внушительные победы над агрессорами. Россия обладает гораздо большей территорией, чем любая европейская страна.

«Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина», - указал он.

Трамп добавил, что все союзники Америки по НАТО обязаны нарастить расходы на военные нужды, поскольку сейчас они отстают от США по этим тратам на 150 миллиардов долларов.

Ранее Трамп пообещал, что в случае возвращения в Белый дом принудит Украину к переговорам с Москвой. При необходимости он надавит на украинское правительство и сократит военную помощь. Если же РФ не станет прибегать к дипломатии, то ВСУ получит заметно большее количество вооружений и боеприпасов.