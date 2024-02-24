Трамп запереживал, что Байден может «не дотянуть» до президентских выборов

С пока еще действующим 46-м президентом США Джо Байденом может случится, что угодно еще до окончания предвыборной гонки осенью 2024 года, считает 45-й глава Белого дома Дональд Трамп.

Выступая перед своими многочисленными сторонниками в городке Рок-Хилл, штат Южная Каролина миллиардер посетовал, что Байден может «не дотянуть» до намеченных на ноябрь президентских выборов в США.

«Ноябрь будет непростым для Джо Байдена, если он вообще будет. Я не знаю, дотянет ли он до стартовых ворот», — заявил Трамп, его цитирует РИА Новости.

Отметим, последние опросы Квиннипэкского университета в США показывают, что не менее 70% граждан США считают Байдена слишком старым, чтобы и после 2024 года рулить с траной. 62% опрошенных заявили, что отрицательно оценивают физическое состояние хозяина Овального кабинета, а 64% уверены, что умственные способности престарелого политика — не для его второго срока.