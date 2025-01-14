Трампа обвинили в отсутствии интереса к судьбе Украины

По мнению журналистов, которое они изложили в статье, Трамп не показывает никакой заинтересованности в дальнейшей судьбе Украины.

«Избранный президент создал впечатление, что не слишком заинтересован в судьбе Украины или не осознает стратегической важности войны для интересов США», — указало издание.

В связи с этим существует очень малая вероятность того, что он будет продвигать идею о вступлении Украины в НАТО на протяжении того срока, в течение которого будет занимать свой пост. В то же время в Европе заинтересованы в том, чтобы Украина вошла в Северо-Атлантический альянс. Евросоюз хочет оставить данный вопрос на повестке дня.

Ранее команда Трампа потребовала от властей Украины, чтобы те снизили возраст для мобилизации ВСУ до 18 лет. Для начала мирных переговоров необходимо, чтобы ВСУ стабилизировали фронт, а это невозможно без полноценного насыщения подразделений живой силой. По этой причине Украине стоит призвать в армию заметно больше людей.