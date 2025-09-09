Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу стоит прислушаться к речи российского лидера Владимира Путина, которую тот произнес по поводу Украины на полях саммита ШОС в Пекине. Такое заявление сделало американское аналитическое издание Responsible Statecraft.

Аналитики считают, что Трампу необходимо принять к сведению слова Путина, где он говорит о том, что здравый смысл должен восторжествовать. Именно поэтому всегда есть возможность договориться о приемлемом завершении конфликта.

«Будем надеяться, что президент США Дональд Трамп прислушается к этим словам. Трамп все еще может активизировать усилия по прекращению войны в Украине», — указали они.

Эксперты добавили, что Трампу надо удвоить свои дипломатические усилия, а также перестать слушать тех, кто ратует за ужесточение санкций в отношении РФ. Ему также нужно прекратить оказывать военное давление на российскую сторону. Это станет непопулярным для Запада решением, но оно позволит добиться мира.

