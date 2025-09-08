Президент США Дональд Трамп подписал указ о возвращении Пентагону исторического названия — Министерство войны. Это решение символизирует кардинальный пересмотр внешней политики страны. Об этом сообщает Fox News.

Администрация Трампа совершила символический разворот во внешней политике, вернув Пентагону название, существовавшее с 1789 года. Аналитики расценивают этот шаг как отход от концепции «мирового жандарма» в пользу классической военной доктрины. Новый министр Пит Хегсет заявил о приоритете абсолютной военной мощи над миротворческими миссиями.

Это решение уже нашло отражение в недавних операциях — уничтожении венесуэльского судна с наркотиками и превентивных ударах по Ирану без попыток дипломатического урегулирования. Специалисты полагают, что переименование отражает прагматичный подход: вместо насаждения демократии фокус сместился на защиту национальных интересов максимально эффективными методами. Возвращение к истокам знаменует завершение эпохи глобализма и начало новой военной стратегии.

