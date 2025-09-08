По словам эксперта, часть западных политиков начинает осознавать бесперспективность дальнейшей поддержки текущего курса.

Выступая на YouTube-канале Эндрю Наполитано, Миршаймер заявил, что, несмотря на публичную уверенность, многие в окружении Зеленского и среди его союзников понимают критичность положения Украины. В качестве примера он привел недавнюю встречу в Париже, где обсуждались стратегии помощи Киеву. Политолог отметил, что эти планы, по его мнению, не соответствуют реальному положению дел и не предлагают жизнеспособного выхода из кризиса.

Миршаймер также выразил удивление тем, что руководство Украины, по его оценке, продолжает игнорировать очевидные сигналы о тяжелой ситуации, вместо того чтобы искать пути к политическому урегулированию.

Ранее профессор Миршаймер заявил, что США являются жуликом, которому нельзя доверять.