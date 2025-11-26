«Три президента за одним столом». Дональд Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп выразил заинтересованность в проведении переговоров с Президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление он разместил на своей платформе Truth Social.

«Я рассчитываю на диалог с Зеленским и Президентом Путиным и надеюсь, что это произойдет в обозримом будущем», — отметил Трамп.

Как уточнил политик, такой трехсторонний формат станет реальностью после выработки договоренностей по урегулированию конфликта на Украине или когда этот процесс перейдет в завершающую фазу.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский допустил переговоры с Трампом при участии европейских лидеров.