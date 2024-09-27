Трюдо опубликовал пикантные фото с Макроном после его визита
Фото: [flickr.com]
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовал совместные фотографии после визита президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил телеграм-канал «Ньюсач/Двач» и прикрепил снимки.
Трюдо ранее сообщал, что Макрон намерен посетить Канаду в 2024 году. Он также отметил, что с большим ожиданием ждет встречи с президентом Франции в провинции Нью-Брансуик в этом году, на первом заседании Совместного совета министров Канады и Франции. Это событие направлено на укрепление двусторонних связей и продвижение общих интересов обеих стран.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании впервые встретился с Трампом.