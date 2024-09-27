Politico: премьер-министр Великобритании впервые встретился с Трампом
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые встретился с Дональдом Трампом во время своего визита в США, где он принимал участие в Генеральной Ассамблее ООН. Как сообщило издание Politico, встреча с Камалой Харрис не состоялась.
По завершении встречи британский премьер направился в аэропорт для возвращения на родину.
Издание отмечает, что ему не удалось согласовать время для беседы с Камалой Харрис, соперницей Трампа от Демократической партии.
Издание добавляет, что решение Стармера встретиться именно с Трампом подчеркивает попытки британского правительства, представляющего Лейбористскую партию, установить хорошие отношения с потенциальным будущим президентом США.
Во время двухчасового ужина в Trump Tower, который последовал за выступлением Стармера в ООН, английский премьер и Трамп обсудили важность укрепления традиционных связей между Великобританией и США.
Ранее сообщалось, что Зеленский решил задержаться в США, чтобы встретиться с Трампом.