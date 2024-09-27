Politico: премьер-министр Великобритании впервые встретился с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые встретился с Дональдом Трампом во время своего визита в США, где он принимал участие в Генеральной Ассамблее ООН. Как сообщило издание Politico, встреча с Камалой Харрис не состоялась.

По завершении встречи британский премьер направился в аэропорт для возвращения на родину.

Издание отмечает, что ему не удалось согласовать время для беседы с Камалой Харрис, соперницей Трампа от Демократической партии.

Издание добавляет, что решение Стармера встретиться именно с Трампом подчеркивает попытки британского правительства, представляющего Лейбористскую партию, установить хорошие отношения с потенциальным будущим президентом США.

Во время двухчасового ужина в Trump Tower, который последовал за выступлением Стармера в ООН, английский премьер и Трамп обсудили важность укрепления традиционных связей между Великобританией и США.

Ранее сообщалось, что Зеленский решил задержаться в США, чтобы встретиться с Трампом.